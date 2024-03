Worte, Papier und Poesie – Sinah Clos, eine Deutschlehrerin aus Neustadt, bewegt Menschen mit ihren selbst geschriebenen Texten: Poetry Slam heißt ihre Kunst. Was die für sie ausmacht.

Applaus erfüllt den Saal, im Scheinwerferlicht stehen drei Frauen auf der Bühne: die Finalistinnen dieses Poetry Slams, die mit einem eigenen Text innerhalb von sechs Minuten das Publikum am meisten begeistert haben. Utensilien dürfen nicht verwendet werden. Auf der Bühne sind nur der Künstler und ein Stückchen Papier, auf dem der selbst geschriebene Text oder das Gedicht steht. Der Gewinner wird per Applaus bestimmt.

„Wer ist für den Text von Sinah? Der klatscht jetzt“, ruft der Moderator. Die Menge bebt, jubelt und applaudiert. Auch für die Konkurrenz erklingen Applaus, Pfiffe und Zurufe im Raum. „Ich kann hier noch keine eindeutige Siegerin erkennen. Wir müssen das anders machen: Wir machen mal den Drei-Sekunden-Applaus, erklärt der Moderator. Doch am Schluss reicht es bei Sinah Clos nicht für Platz eins.

Gewinnen ist zweitrangig

Natalie Friedrich, ihre Slam-Konkurrentin, gewinnt. Clos wird Zweite. Doch statt finsteren Blicken umarmen sich die beiden auf der Bühne, strahlen sich gegenseitig an und gratulieren sich. Einen Wettkampf ohne Konkurrenzkampf, ohne gegenseitiges Ausstechen und Schlechtreden: Das ist Poetry Slam. Mit breitem Grinsen empfängt Clos ihre Trophäe: Eine Bambuszahnbürste. Friedrich hat als Erstplatzierte eine Zahnbürste, Servietten, Wildblumensamen und einen Müsliriegel gewonnen. Obwohl die Pokale von geringem Wert sind, strahlen die Zwei, als hätten sie den Sechser im Lotto gewonnen.

Clos ist es gewohnt, vor Menschen zu sprechen. Nur steht sie bei ihrem Hobby vor einem Publikum aus 120 Personen, statt wie sonst einem vollen Klassenzimmer. Denn normalerweise ist sie Lehrerin am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium in Neustadt, unterrichtet neben Deutsch auch Ethik und Darstellendes Spiel. Ihre Liebe zum Poetry Slam habe sie bereits während ihres Studiums entdeckt, wie Clos erzählt. Regelmäßig saß sie im Publikum und lauschte den melodisch gesprochenen Texten von anderen, ließ sich mitreißen, berühren und inspirieren.

Workshop am KRG

Damals hatte Clos noch nicht geglaubt, dass sie jemals selbst auf der Bühne stehen würde, und doch war es im Oktober vergangenen Jahres soweit – und sie total nervös, aber letztlich gewann sie den Poesie-Wettbewerb. So ging ihre Poetry-Slam-Karriere direkt weiter. Plötzlich fand sie sich auf einer noch größeren Bühne wieder, und im Back-Stage-Bereich war die 30-Jährige mit all ihren Vorbildern, von denen sie sich Bücher gekauft hatte, vereint. Einen Moment, den sie wohl nie vergessen wird.

Manchmal sitzen ihre Schüler im Publikum, was Clos sehr freut. Auch in der Schule hat sie bereits einen Poetry-Slam-Workshop gegeben. Neue Texte testet die 30-Jährige meist auf kleineren Bühne, wie kürzlich in der sogenannten Maschinenfabrik in Heilbronn. Die Location ist gemütlich, die Künstler sind nahbar. Eine Bar versorgt die Gäste mit Getränken und Snacks. Ein Moderator sorgt für gute Stimmung. Es wird gelacht, gejubelt und reingerufen.

Humor trifft auf Ernst

Clos ist extra mit einer Freundin und ihrem Bruder von Neustadt hergekommen. Sie nimmt sich immer jemanden für die emotionale Unterstützung mit. Die Lehrerin sagt, dass Poetry Slam ihr Hobby geworden sei. In ihrem neuen Text mit dem Titel „Weltfrauentag, und warum es eigentlich keinen Weltmännertag gibt“ habe sie zum ersten Mal versucht, Witz und Ernsthaftigkeit zu vereinen.

So wie im Text namens „Thorsten“. Später, auf der Bühne, fragt Clos vorsichtig, ob jemand im Publikum so heißt. In den hinteren Reihen hebt ein Mann mittleren Alters die Hand. „Ok. Ich hatte eigentlich gehofft, dass hier niemand Thorsten heißt. Naja. Ich kann jetzt schon mal sagen: Thorsten, es tut mir leid.“ Denn ihr Thorsten ist misogyn und sexistisch, er ist gegen alle Frauen – außer seine Mutter. Er würde Mädchen ja gerne Komplimente machen, indem er ihnen hinterher ruft oder pfeift. Obwohl er ja nicht pfeifen kann ... Der echte Thorsten, der im Publikum sitzt, nimmt das mit Humor. Clos wird unter schallendem Applaus ins Finale gewählt.

Abwechslung punktet

Kurz vor dem Finale bespricht sich Clos noch mit ihren Konkurrentinnen, welchen Text sie nehmen werden, Stichwort Abwechslung. Wenn alle Künstler einen traurigen Text wählen, würde das Publikum zu bedrückt. Es seien manchmal nicht die Zuschauer, das sie nervös machten, sondern die Tatsache, dass man Texte präsentiere, die Gefühle und Privates widerspiegelten, sagt Clos. Bei ihr geht es um den Suizid eines geliebten Menschen und was sie diesem gerne alles sagen würde, wenn er noch hier wäre. Es geht um erstarkenden Nationalismus, darum, wie Flüchtende noch immer ertrinken, um die Ausgrenzung homosexueller Paare, sexuelle Übergriffe auf Frauen und darum, wie sie mit 30 Jahren noch weit von der klassischen Familiengründung entfernt ist. Dieses Mal lacht das Publikum nicht. Es ist still, jeder lauscht ihren Worten. Nur am Ende steht tosender Applaus.

Mit ihren Texten zu berühren: Das macht für Clos die Leidenschaft beim Poetry Slam aus. Ohne Utensilien, ohne Bilder und ohne Schnickschnack. Nur mit einem Stückchen Papier und ihrer Stimme.