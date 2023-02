Am 21. März ist der Welttag der Poesie. Aus diesem Anlass veranstaltet die Internationale Schule Neustadt ihren ersten Tag der Poesie für junge Dichterinnen und Dichter. Alle Neustadter Jahrgangsstufen sieben bis zwölf sind daher eingeladen, bis 14 März ein selbst verfasstes Gedicht in deutscher oder englischer Sprache zum Thema „Generation Z – was macht deine Generation einzigartig?“ einzureichen. Preisverleihung ist dann am 21. März ab 18 Uhr in der Schule.

Eingereicht werden können die Gedichte per E-Mail an poetryday@is-neustadt.de. Dabei müssen der vollständige Name, die Klassenstufe und der Namen der Schule angeben werden. Lehrer, die sich als Jurymitglied beteiligen möchten, können sich ebenfalls unter dieser E-Mail-Adresse melden.