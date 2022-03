Am Montag war der Welttag der Poesie. Die Internationale Schule Neustadt (ISN) veranstaltete dazu einen Poesie-Wettbewerb. Über 30 Beiträge wurden dazu aus der Region eingereicht.

Mehr als 30 Schülerinnen und Schüler aus dem Raum Neustadt hatten im Vorfeld Gedichte auf Englisch und Deutsch zum Thema „Generation Z – was macht deine Generation einzigartig“ eingereicht. Die Besucher hatten Gelegenheit zu hören, was die junge Generation über sich selbst, die Welt und darüber, wie sie diese zum Besseren verändern will, zu sagen hatte.

Für die Jurymitglieder des Wettbewerbs – David Elmig (Literaturkreis Textur und Regionalkoordinator Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage), Judith Zeuner (Autorin und Lehrerin an der Eichendorffschule), Eva Hoffmann (Autorin und Bibliothekarin am Leibniz-Gymnasium), Matthias Holzmann (Englischlehrer am Sickingengymnasium Landstuhl) und Matthias Herrmann (Deutsch-/ Englischlehrer an der ISN) – war es keine leichte Aufgabe, die Besten des Wettbewerbs in zwei Kategorien zu ermitteln.

Die Gewinnerinnen in der deutschsprachigen Kategorie waren Laetitia Waldenberger, Klasse 10c am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium, Antonia Krugel, 12. Klasse des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums und Philine Zeuner aus der Waldorfschule Neustadt. In der englischsprachigen Kategorie siegte Sasha Neethling, 10. Klasse ISN, vor seinen Mitschülerinnen Paula Konrad, 9. Klasse, und Valentina Sancevero Batistela, 7. Klasse.