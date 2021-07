Die Engagierte Jugend Neustadt veranstaltet am kommenden Freitag, 18.45 Uhr, eine Podiumsdiskussion zum Thema „Vereinnahmung des Hambacher Schlosses durch rechte Kräfte“ in der Aula der Berufsbildenden Schule in Neustadt.

Die Neustadter Demokratiewoche neigt sich ihrem Ende zu. Unter dem Motto „Gute Fahnen – schlechte Fahnen?“ werden Historiker Kristian Buchna, Politikwissenschaftlerin Charlotte Dany, Elke Kimmle als Mitglied des Neustadter Stadtrats (Grüne) und des regionalen Bündnisses gegen Rechts sowie die SPD-Landtagsabgeordnete Giorgina Kazungu-Haß über das deutsche nationalliberale Denken diskutieren. Einlass ist ab 18.15 Uhr, Robert-Stolz-Straße 30. Veranstalter ist der Verein Engagierte Jugend Neustadt (EJN).