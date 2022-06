Heute scheint direkte Kommunikation über digitale Plattformen den klassischen Medien den Rang abzulaufen. Brauchen Politikerinnen und Politiker noch die Tagesschau – und wenn ja, wofür? Sind Zeitungen und Öffentlich-Rechtliche Medienanstalten Instrumente des Regierens und der Machtausübung? Darüber wird am 29. Juni bei einer öffentlichen und kostenlosen Abendveranstaltung um 19 Uhr auf dem Hambacher Schloss während der 6. Südwestdeutschen Medientage diskutiert. Teilnehmer des Podiums sind SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken und Thomas Dauser, Direktor Innovationsmanagement und Digitale Transformation des Südwestrundfunks. Anmeldung bei der Evangelischen Akademie der Pfalz bis 28. Juni per E-Mail an die Adresse info@eapfalz.de.