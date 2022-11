„Frust, Wut, Radikalisierung – Wie bedroht ist unsere Demokratie?“: Dieses Thema hat das Demokratie-Forum Hambacher Schloss am Mittwoch, 16. November, 19 Uhr, im großen Saal. Die Poidiumsdebatte wird moderiert von Michel Friedmann, Teilnehmer sind Enissa Amani, Künstlerin und Aktivistin, Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, sowie Matthias Quent, Extremismusforscher, Hochschullehrer und Autor des Buches „Klima-Rassismus“. Der Eintritt ist frei, Anmeldung erforderlich per E-Mail an demokratieforum@hambacher-schloss.de. Livestream: http://swr.li/frust-wut-radikalisierung.