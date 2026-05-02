Es tut sich sichtbar etwas auf dem Gelände des ehemaligen Badeparks im Haßlocher Süden. Schon von Weitem sind die beiden Kräne zu sehen, die bei der Entstehung des Freizeitbads Plopsaqua im Einsatz sind. Rund 40 Millionen Euro investiert der belgische Freizeitparkbetreiber nach eigenen Angaben in die neue Attraktion. Aktuell laufen vor allem Erdarbeiten zur Vorbereitung der Bodenplatte, berichtet Bernd Beitz, Direktor Deutschland der Plopsa-Gruppe. Auch erste Leitungen würden bereits verlegt. Zeitlich liege der Neubau des Wasserparks voll im Plan. „Wir sind zuversichtlich, dass wir den avisierten Eröffnungstermin Anfang 2028 halten können“, sagt Beitz. Bis dahin sollen auf dem Areal nicht nur verschiedene Becken, sondern auch Saunen, Whirlpools, Rutschen, eine Poolbar und Wasserspielplätze entstehen, wie Plopsa auf einem großen Aufsteller ankündigt. Mit dem Bau setzt das Unternehmen seine strategische Entwicklung am Standort Haßloch hin zu einer Mehrtagesdestination fort. Insgesamt will der belgische Freizeitparkbetreiber in den kommenden Jahren rund 100 Millionen Euro im Großdorf investieren. Neben dem Freizeitbad und der Weiterentwicklung des Parks sollen auch eigene Übernachtungsmöglichkeiten entstehen.