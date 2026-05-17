Das Platzierungsspiel um Platz fünf der 2. Bundesliga hat der SC Neustadt eingetütet.

Nach dem Erfolg gegen Würzburg geht es an den folgenden beiden Wochenenden weiter, die Sorgen um den Klassenverbleib wurden durch den 14:8 (4:2, 4:3, 3:1, 3:2) beiseite gewischt. Allerdings zeigten die Gäste ihre Zähne und gingen mit großem Kampfgeist in die Abwehr. Sie mussten einen zwei Tore-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen.

Die Voraussetzungen waren nicht optimal. Die Außentemperaturen waren empfindlich kühl. Das Publikum, ohnehin nur sehr spärlich vertreten, trug Winterjacken und kluge Fans hatten auch noch eine Decke dabei. Auch die Anspielzeit 20 Uhr trug nicht zum Wohlbefinden bei, zumal sich auf dem Wetterradar auch ein dicker Regenschauer ankündigte. Wie kalt es war, zeigt die ungewohnte Präsentation der Teams. Sie mussten dafür nicht aus dem wärmenden Wasser, die Begrüßung erfolgte am Beckenrand.

Die Partie verlief aus Sicht des SCN in den ersten zwölf Spielminuten schleppend. Die Gäste erzielten die Führung. Der SCN verwerte seine Überzahlspiele zu selten. Die Anspiele auf Center Timo van der Bosch wurden erfolgreich verhindert. Zwar ging er SCN 4:2 und 5:3 in Front, doch nach dem 5:5 (12.) schien wieder alles drin für die Gäste.

Van der Bosch legt los

Doch plötzlich traf Timo van der Bosch. Er setzte sich gegen die robusten Abwehrspieler durch und erzielte drei Treffer nacheinander. SCN-Trainer Milos Sekulic hatte großen Redebedarf und schwor sein Team auf die richtige Taktik ein: „Wir hatten ein paar Phasen, wo wir nicht so gut gespielt haben. Zunächst setzten wir unsere Taktik um, Würzburg kam heran, als wir davon abgewichen sind.“

Im dritten Abschnitt kam der Regen, das störte weniger die Spieler, doch die Zuschauer flüchteten unter das kleine Dach des Bades. Sekulic wurde nochmals energisch vom Beckenrand aus, doch dann war Würzburg geknackt. Zumal sich SCN-Keeper Konstantin Wolgin in der zweiten Hälfte steigerte und viele Schüsse parierte.

Lob für Wolgin

„Er ist meiner Meinung nach Spieler des Tages“, lobte Henrik Hummel. Er stand als Ersatzkeeper bereit. „Es war abgesprochen, dass Konstantin im Tor steht. Und wenn es läuft auch drin bleibt“, betonte Hummel. Er bibberte indes am Beckenrand, trotz des wärmenden Bademantels. Letztlich sei er froh gewesen, nicht zum Einsatz zu kommen. Als Auswechselspieler sei man schon ausgekühlt bei diesem Wetter, verriet er. Die Wende für den SCN kam mit den Paraden von Wolgin und den endlich erfolgreichen Abschlüssen seiner Vorderleute. Der SCN zog auf 14:6 davon und ließ nur noch in der Endphase zwei Treffer der Gäste zu.

Matteo Ananias ist ein erfolgreich in die erste Mannschaft integrierter SCN-Nachwuchsspieler. Auch er litt unter den Wetterbedingungen. „Obwohl ich kompakter gebaut bin als beispielsweise die zierlicheren Spieler“, gestand er. Zwar war heute Co-Trainer Peter Jacqué, alias „Chief“ nicht im Stadionbad, aber seine Autorität schwebte über Matteo Ananias. „Der Chief würde uns den Kopf abreißen, würden wir jetzt ohne Badeschuhe herumlaufen. Und nach der warmen Dusche müssen die Haare geföhnt werden und eine Mütze aufgezogen werden. Da ist er ganz streng“, gestand der Juniorenspieler.

Matteo Ananias zog eine kleine Saisonbilanz. „Wir hätten nach der guten Vorrunde mehr erreichen können. Der Modus mit den Play-off-Spielen ist etwas merkwürdig, da zählt die Vorrunde nicht mehr.“ Er stellte auch auf den überraschenden Gegner bei den jetzt folgenden zwei Partien um Rang fünf ab. Mitaufsteiger Laatzen, der in der Vorrunde alle 14 Begegnungen verloren hat, schaltete im zweiten Halbfinale sensationell den etablierten ehemaligen B-Bundesligisten Uerdingen aus und wird daher Gegner des SCN.

Ananias: „Das ist schon irgendwie ungerecht. Aber immerhin haben wir jetzt keinen Druck mehr. Wir können nicht mehr absteigen. Vor Saisonbeginn hatten wir das Ziel drin bleiben. Also war es für uns als Aufsteiger schon jetzt eine sehr gute Saison.“ Uhrzeit und genaue Terminierung der beiden Begegnungen gegen Laatzen stehen noch nicht fest.