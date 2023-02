Das „Parasit“, der Platten- und Kassettenladen in der Friedrich-Ebert-Straße, ist seit Anfang des Jahres geschlossen – und wird es auch künftig bleiben. Die Inhaber Elisabeth Machado und Steffen Eschmann haben trotz nach eigenen Angaben passablen Umsatzes entschieden, die Verkaufsräume abzugeben. Machado hatte im November die Weinstube „Zur Herberge“ in der Mittelgasse übernommen, und auch Eschmann hat einen Vollzeitjob als Sozialpädagoge im öffentlichen Dienst. „Uns ist einfach keine Zeit mehr geblieben, selbst im Laden zu stehen“, erklärt Machado. Seit der Eröffnung des „Parasits“ im Juli vergangenen Jahres bot das Paar freitags und samstags Tonträger, Kunst und Schmuck rund um’s Insekt in dem Musikgeschäft an. Künftig wollen sie ihre Leidenschaft ausleben, indem sie Produkte auf Messen und Festivals verkaufen.