„Im Frühjahr ’22 erscheint meine Erstlings-EP ,Proxima Centauri’ in Vinyl-Ausgabe auf dem Markt“, kündigte DJ Stephano, bürgerlich Stefan Giersch aus Niederkirchen, im vergangenen Herbst an. Nun ist dieser Tage tatsächlich eine Scheibe des 44-Jährigen veröffentlicht worden. Dabei handelt es sich aber nicht um „Proxima Centauri“, sondern um einen Tonträger der den Titel „TF“ trägt, was für „The Future“ steht. Was ist geschehen?

2019 hatte Stephano seinen Song „I See A Wonderful World“ dem englischen Label „Knite Force Records“ angeboten.