Das in Duttweiler schon lange diskutierte Sanierung und Erneuerung des Spielplatzes auf dem Dorfplatz wird vom Grünflächenamt der Stadtverwaltung in den kommenden Wochen angegangen. Das teilte Ortsvorsteher Kay Lützel in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats mit. Der Leiter des Grünflächenamts werde eine entsprechende Planung erstellen. Die Mitglieder des Ortsbeirats waren grundsätzlich erfreut über diese Nachricht. Schließlich war bereits in der Vergangenheit ein Teil der Spielgeräte entfernt worden, weil sie marode waren. Wie Lützel berichtete, mussten zuletzt nochmals zwei Spielgeräte abgebaut werden. Gerhard Syring-Lingenfelder (FWG), Reiner Bossert und Jörg Walter (beide CDU) kritisierten jedoch, dass die Stadtverwaltung eine neue Planung erstellen möchte, obwohl Mitglieder des Ortsbeirats bereits Pläne gemacht hätten. Diese sollten berücksichtigt werden. Daraufhin erklärte Lützel, dass zumindest ein Teil der gemachten Vorschläge nicht realisiert werden kann. So können wegen eines Regenauffangbehälters nur Geräte aufgestellt werden, deren Befestigung nicht zu tief in den Boden eingegraben werden muss.