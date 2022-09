Zwei Mehrfamilienhäuser sollen auf dem Gelände des ehemaligen Gäuhofs in Geinsheim gebaut werden. Die Neckermann BBS Immobilien GmbH hat das Grundstück aus der Insolvenzmasse des Vorbesitzers erworben.

Der 1878 erbaute Gäuhof in der heutigen Gäustraße hatte etwa ein Jahrhundert lang im Dorfleben einen hohen Stellenwert. Der Gäuhof war Poststation, Gaststätte, zeitweise Schule, zeitweise Bäckerei, und im Tanzsaal wurden große Feste gefeiert. Gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts wurde der Zustand des Anwesens, ebenso die Gastronomie, zusehends schlechter. Zuletzt stand der Gäuhof mehrere Jahre leer, Versuche einer Vermarktung scheiterten.

Vor einigen Jahren erwarb die Conservatum GmbH das Gelände, um dort Eigentumswohnungen zu bauen. Zwischen Dezember 2018 und Februar 2019 wurde der Gäuhof abgerissen, kurze Zeit danach sollte mit dem Neubau begonnen werden. Doch daraus wurde nichts, denn die Conservatum GmbH musste im Frühjahr 2019 Insolvenz anmelden.

Wie sehen die Planungen aus?

Die Neckermann BBS Immobilien GmbH hat das Gelände aus der Insolvenzmasse gekauft. Da er mit anderen Projekten beschäftigt gewesen sei, habe er erst einmal keine Zeit gehabt, sich um seinen Besitz in Geinsheim zu kümmern, sagt Geschäftsführer Frank Neckermann. Doch inzwischen sei eine Entwurfsplanung erstellt, eine Bauvoranfrage an die Stadtverwaltung sei gestellt worden. Wie diese Planung aussieht, dazu will Neckermann nichts sagen: „Ich äußere mich erst, wenn feststeht, was gebaut wird.“ Es sei auch noch unklar, ob sein Unternehmen oder ein anderer Investor bauen wird. Nach RHEINPFALZ-Informationen sollen zwei Mehrfamilienhäuser errichtet werden.

Wie Dagmar Staab, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage mitteilt, werde die Bauvoranfrage derzeit „planungsrechtlich geprüft“. Als Nächstes werde mit der Leitung des Fachbereichs Stadtentwicklung und Bauwesen über das geplante Bauprojekt gesprochen. „Über das Ergebnis werden wir den Bauherrn dann zeitnah informieren.“