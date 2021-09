Die Planung für die Sanierung der Aussegnungshalle auf dem Lambrechter Friedhof ist nach wie vor nicht fertig. Das beauftragte Ingenieur Herbert Clade hat nach Angaben der Stadtbeigeordneten Tanja Bundenthal-Beck (FWG) jedoch zugesagt, sie bis Oktober vorzulegen. Danach müssen die Arbeiten ausgeschrieben werden. Bundenthal-Beck hofft, dass dann auch Angebote abgegeben werden. Die Beigeordnete betont, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr begonnen werden müssen. Denn die Stadt habe für die Sanierung einen Zuschuss aus dem Investitionsstock des Landes bekommen. Der Zuschuss verfalle, wenn mit den Arbeiten nicht in diesem Jahr angefangen werde. Das Ingenieurbüro hatte den Auftrag bereits im Frühjahr erhalten. Vorgesehen ist unter anderem eine Sanierung des Betons, der Austausch der Fenster und Arbeiten am Dach.