Eklat in Gimmeldingen: Unbekannte Täter haben Wahlplakate zur Landtagswahl am 14. März beschädigt. Betroffen sind die Direktkandidaten von SPD, CDU, FDP und Freien Wählern, zum Teil auch Spitzenkandidaten wie SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Quer über die Plakate wurde ein Schild mit dem Aufdruck „Schuldig“ geklebt.

Dirk Herber (CDU) und Giorgina Kazungu-Haß (SPD), die beide seit 2016 dem rheinland-pfälzischen Landtag für den Wahlkreis Neustadt angehören, haben darüber am Freitag in einer gemeinsamen Pressemitteilung informiert. Demnach sei demokratische Konkurrenz zwar wichtig, damit sich die Bürger eine Meinung bilden könnten, bevor sie wählen. „Die umfangreiche Sachbeschädigung an unseren Wahlplakaten in Gimmeldingen durch die Anbringung pauschaler Verunglimpfungen überschreitet das tolerable Maß aber erheblich“, so die beiden Landtagsabgeordneten.

Werden Anzeige erstatten

Gerade in der Corona-Pandemie, in der kein Wahlkampf wie sonst möglich sei, seien aus dem Geldbeutel der Parteimitglieder finanzierte Wahlplakate „ein entscheidender Beitrag zur politischen Willensbildung vor der Landtagswahl“. Diese Plakate zu beschädigen oder zu zerstören, zu entfernen oder sinnentstellend zu verändern, sei kein Kavaliersdelikt. Wer so etwas tue, stelle sich „außerhalb des demokratischen Konsenses“.

Kazungu-Haß und Herber wollen deshalb Anzeige gegen den oder unbekannten Täter erstatten: „Die Beschädigung eines Wahlplakates ist strafbar und muss Konsequenzen haben.“