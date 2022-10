Bildende Künstlerin, soziokulturelle Akteurin, Digitaldenkerin – unter diesen drei wohlklingenden Bezeichnungen firmiert die St. Martiner Künstlerin Anja Roth, die darüber hinaus auch noch ein ausgesprochenes Faible für partizipative Kunstaktionen auszeichnet. Die Ergebnisse des jüngsten von ihr angestoßenen „Bürgerkunstprojekts“ sind nun bei ihr im „Atelier Rothpauser“ in St. Martin zu sehen.

Die Ausstellung „Sonne aus Ost – hier und nicht woanders“ ist das Endergebnis einer Kultursommer-Aktion, bei der Roth und das Team des Vereins „Kunstpfade“ Menschen in den drei Orten der Verbandsgemeinde Maikammer nach ihren Erfahrungen und Assoziationen zu Osteuropa befragten. Die kleine Truppe mischte sich dafür bei verschiedenen Festen in St. Martin, Kirrweiler und Maikammer unter die Besucher und bat, ausgerüstet mit einem Bollerwagen voller vorbereiteter Plakate, vielen dicken Filzstiften und einem Stapel Kunstkarten, um künstlerische Statements, sprich: an jemanden aus Osteuropa zu denken, ihm ein freundliches Lächeln zu widmen und dieses dann auch gleich auf eines der „nackten“ Plakate zu malen.

Rund 100 Plakate sammelte das Kunstpfade-Team so ein, hörte zahlreiche berührende Geschichten und verteilte handskizzierte und signierte Dankeschön-Karten im Austausch für jede Begegnung und jedes Plakat. Ein von Roths Münchner Fotografen-Kollegin Sabine Mader erstelltes Porträtfoto gab’s für jeden, der mitmachte, noch dazu. Danach wurden die wetterfesten Plakate noch eine Weile bei Outdoor-Ausstellungen in den jeweiligen Gemeinden präsentiert. Jetzt ist eine Auswahl davon in Roths Ateliergalerie in der St. Martiner Kirchstraße weitergezogen, wo sich die Künstlerin auch selbst nochmals mit dem Thema auseinandersetzte Die Ergebnisse ihrer ersten Plakatsession waren bereits im Frühjahr an gleicher Stelle zu sehen und hatten verdeutlicht, wie vielfältig das Beziehungsgeflecht ist, das sich von Deutschlands Westen in den Osten Europas zieht.

Die Ausstellung

Die Ausstellung „Sonne aus Ost – hier und nicht woanders“ ist bis 30. Oktober immer freitags, samstags und sonntags 15-17 Uhr im Atelier Rothpauser, Kirchstraße 5, in St. Martin zu besichtigen.