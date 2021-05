„Applaus ist das Brot des Künstlers“, lautet ein Sprichwort. Aber was macht der Künstler/die Künstlerin, wenn nicht einmal mehr der erlaubt ist? Um dem allgemeinen Verschwinden der Kultur aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit entgegenzuwirken, startet die Kulturabteilung der Stadt Neustadt jetzt eine neue Image-Kampagne mit dem Titel „Kultur ist ... präsent“. Dabei lächeln ab dieser Woche die Malerin Claudia Böheim, die gerade auch im „Art-Shop“ des Kunstvereins ausstellt (siehe hier), das Tanzduo Desteny Alozie & Lea Lechner, die FSJ-Kulturkraft Lucca Ißle und der Künstler Gerhard Lämmlin von strahlend blauen Plakaten den Autofahrern an den Autobahnzubringern im Norden und Süden zu. Finanziert werde die Aktion aus nicht verausgabten Posten des Kulturetats, teilt Kulturmanagerin Heike Hinkelmann auf Nachfrage mit. Auch im Stadtgebiet sollten nach und nach immer mehr „Kulturgesichter“ zeigen, dass die Kultur noch da ist – und nur darauf wartet, endlich wieder in Kontakt mit ihrem Publikum treten zu dürfen.