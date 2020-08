Auf großen über die ganze Stadt verteilten Plakatflächen ist zurzeit zu lesen: „Ein starkes Neustadt durch Ihre Treue. Wir sagen DANKE!“ Dahinter steckt die Willkomm-Gemeinschaft Neustadt. Viele Kunden hätten die Neustadter Händler und Dienstleister in den vergangenen Monaten durch den Einkauf vor Ort unterstützt, sagt Winfried Walther, Vorsitzender der Willkomm-Gemeinschaft. Das sei für viele überlebenswichtig, damit das lokale Angebot auch nach der Krise erhalten bleibe. „Wenn wir nicht persönlich danke sagen können, machen wir das eben so, dass es alle sehen können“, ergänzt die Willkomm-Geschäftsführerin Charlotte Merkel. Auf die Situation der Händler wolle man auch mit einem Infostand am 12. September, dem Tag der Aktion „HeimatShopping“, im Rathausinnenhof hinweisen. Die Willkomm organisiert die von der Industrie- und Handelskammer initiierte Aktion.