Mit großflächigen Plakaten, Bannern und Postkarten will die Stadtverwaltung den Neustadtern in Erinnerung rufen, dass es auch ein gutes halbes Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie noch immer mit Abstand am besten läuft. Damit soll daran angeknüpft werden, dass das vergangene halbe Jahr gemeinsam gut gemeistert worden sei, heißt es aus dem Rathaus. Damit das auch so bleibe, sollen Neustadter und Gäste an die wichtigsten Spielregeln erinnert werden. Dazu hat das Stadtmarketing zusammen mit der Neustadter Agentur BFW Tailormade Communication drei Werbemotive zu dem Slogan „NW? AHA!“ entwickelt. AHA steht für Abstand halten, Hygieneempfehlungen umsetzen, Alltagsmasken tragen. Die ersten Banner sind bereits am Neustadter Weingarten am Saalbau zu sehen, weitere werden laut Stadt folgen.