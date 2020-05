Am südlichen Ende der Stadt Neustadt, in der Landauer Straße 86, wurden schon früher italienische Spezialitäten serviert. Im Ristorante Prosecco, das dort einst geöffnet hatte. Daran wird sich nichts andern. Die nachfolgenden Pächter, Dilan Güdem und ihr Mann Mehmet Öztürk, eröffnen zum 1. Juni an derselben Stelle die Pizzeria „Mailand“.

Öztürk hat trotz seiner türkischen Abstammung ein Faible für die italienische Küche. Bislang arbeitete der 31-Jährige als Koch in einem italienischen Restaurant. Jetzt wagt er den Sprung in die Selbstständigkeit. Dabei komme der Vermieter ihnen sehr entgegen, betont Dilan Güdem. So habe er die Kosten in Höhe von rund 16.000 Euro für einen Holzofen übernommen, zudem wurden alle Räume renoviert.

Aufgrund der Corona-Maßnahmen gibt es im Innenbereich momentan 30 Sitzplätze, auf der Terrasse weitere 24. Eine Kinderspielecke und ein Nebenzimmer ergänzen ebenso wie die Parkplätze im Hof den Service für die Gäste. Die Speisen gibt es auch im Lieferservice und zum Abholen.

Info

Die Pizzeria Mailand hat geöffnet: montags bis freitags von 11 bis 14.30 Uhr sowie von 17 bis 22 Uhr, samstags und sonntags durchgehend von 11 bis 22 Uhr.