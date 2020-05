Gegen 23.20 Uhr am Samstag ist im Bereich des Neustadter Leibniz-Gymnasiums ein 32-jähriger Pizzabote ausgeraubt worden. Bei den Tätern handelte es sich laut Polizei um zwei Männer. Sie hätten dem Opfer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihm den Geldbeutel abgenommen, in dem sich Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe befunden habe. Danach sei das Duo zu Fuß in Richtung Talstraße geflüchtet. Der Pizzabote wurde leicht verletzt, musste aber nicht im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter sollen jung und groß gewesen sein. Mögliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06321/854-0 entgegen oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.