„Ob Grußkarten, Fensterbilder, Fotos oder Gedichte: Jeder kann etwas basteln, schreiben oder malen, worüber sich Pflegebedürftige freuen“, erklärt Dieter Cullmann, Vorsitzender des VdK-Kreisverbandes Neustadt-Bad Dürkheim. Wer mitmachen möchte, soll seine Aufmerksamkeiten an ein Pflegeheim adressieren und auf den Umschlag „VdK-Aktion: Pinsel-Post“ schreiben. Die Pflegekräfte verteilen den Inhalt an die Bewohner, so Cullmann.

Welche Heime gerne „Pinsel-Post“ erhalten würden und wie die Aktion genau abläuft, steht auf der Internetseite des Sozialverbands VdK Rheinland-Pfalz unter www.vdk.de/permalink/78977. Wer möchte, kann ein Foto seines Kunstwerks mailen an martha.lubosz@rlp.vdk.de, um es auf der VdK-Internetseite oder in der VdK-Zeitung zu veröffentlichen.

Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie, als die Pflegeheime keine Besuche zuließen, hatten sich Hunderte Rheinland-Pfälzer an der „Pinsel-Post“ beteiligt – darunter viele Kinder, Eltern, Großeltern, Schulklassen, Pfadfinder, Gesangsvereine und Kirchengemeinden. „Die Pflegebedürftigen haben sich wahnsinnig gefreut und waren so dankbar“, sagt Cullmann. „Auch jetzt in der Weihnachtszeit müssen wir ihnen zeigen, dass wir an sie denken.“