An der Georg-von-Neumayer-Realschule plus in Neustadt geht es im Sportunterricht nicht nur ums Bewegen. Warum Pinguine und Fritz Walter eine Rolle spielen.

„Heute wird die Tafel mit Leben gefüllt.“ Bevor die Sportstunde der Neuntklässler an der Georg-von-Neumayer-Realschule plus beginnt, gerät Ralf Klohr ins Schwärmen, sollen die Schüler doch etwas Großes organisieren. Der Mußbacher, Erfinder der Fair-Play-Liga im Kinderfußball, engagiert sich ehrenamtlich an der Schule – in der Fußball-AG sowie in den berufsvorbereitenden Wahlpflichtfächern Sport und Beruf sowie Technik und Naturwissenschaften. Und die Tafel? An ihr hängen verschiedene Blätter, auf denen Aufgaben stehen, die die Schüler zu erledigen haben.

Sportlehrer Max Gros steht nun genau vor dieser Tafel und erklärt den diesmal nur 18 Schülern, was in naher Zukunft alles auf sie zukommt. Die Mädchen und Jungen bereiten ein Sportturnier vor. „Unser Plan für dieses Halbjahr ist, ein Turnier zu organisieren“, sagt Gros. Am Turniertag absolvierten die neunten Klassen in den ersten beiden Schulstunden Volleyball, Trampolinturnen und Fußball, erzählt Ralf Klohr, was die Schüler bereits festgelegt hätten. Volleyball sei in „Sport und Beruf“ ein Thema gewesen. Die achte Klasse spiele in der dritten und vierten Stunde Handball und ringe. Die Siebtklässler träten in der fünften und sechsten Stunde an: Sie spielten Basketball. Ihr restliches Wettkampfprogramm sei noch offen, sagt Klohr. Doch er verrät, dass die Schüler sich E-Sport überlegt hätten.

Die Aufgaben

Das Turnier habe zwar noch keinen Namen, so Gros, aber es solle Mitte/Ende Mai ausgetragen werden. Der Lehrer über die anstehenden Aufgaben: „Es wird Leute geben, die sich um die Technik kümmern, die Mannschaften erstellen und coachen. Es wird Spieler geben. Und wer nicht spielen, aber auf dem Feld sein möchte, kann Schiedsrichter sein.“ Es würde zudem Leute für Auf- und Abbau geben. „Und wir wollen ein Catering anbieten.“ Gros betont: „Ihr alle seid gefragt.“

Weil aber „alle“ diesmal nur 18 Schüler sind, bleibt die Tafel vorerst leer. Es ergebe keinen Sinn, die Aufgaben zu verteilen, wenn die Hälfte der Schüler fehle, erklärt Gros. „Wir spielen heute Fußball“, kündigt der Sportlehrer stattdessen an. „Wir müssen zwei Mannschaften erstellen – dann seid ihr vom Sitzen erlöst.“ Da aber von den anwesenden Jugendlichen einige dem Sportunterricht nur zuschauen, ruft Gros bald: „Planänderung.“ Sie spielten Volleyball – da brauche man nur sechs Leute pro Team.

Aus 35 verschiedenen Nationen

Planänderungen gebe es eigentlich tagtäglich, stellt Ralf Klohr schmunzelnd fest, sieht die Situation positiv: „Flexibilität ist auch ein Wert.“ Ihm, Zipplies und Gros geht es vor allem darum, ihren Schützlingen Werte zu vermitteln. Jakob Zipplies beobachtet den Unterricht. Die Schule besuchten Kinder und Jugendliche aus 35 verschiedenen Nationen, erklärt der Schulsozialarbeiter die Problematik, spricht von Sprachproblemen. Rund 95 Prozent der Schüler hätten einen Migrationshintergrund. Und etwa 40 Prozent der Realschüler seien von Armut betroffen. „Sie kriegen zu Hause nicht vorgelebt, wie man sein Leben organisiert“, bringt es Max Gros auf den Punkt. „Es gibt Schüler, die kommen morgens ohne oder mit leerem Rucksack in die Schule. Mit leerem Magen sowieso.“

Vom Kapitän zum Teammanager

Doch gelingt es Lehrern, dem ehrenamtlichen Helfer sowie dem Schulsozialarbeiter, den Jugendlichen zu Erfolgserlebnissen zu verhelfen. Organisationstalent Iliya beispielsweise, bislang Kapitän der Böbig-Young-Stars, einem Schulfußball-Team, das vor einem Jahr im Turnier um den Soccercup des Teams Offene Jugendarbeit des Jugendamts Neustadt den Fairnesspreis gewonnen und die Zuschauer in der vollen Halle begeistert hat, ist inzwischen zum Teammanager aufgestiegen. Für die Böbig-Young-Stars kann er nicht mehr spielen, er ist zu alt. „Vom Kapitän zum Teammanager – eine super Geschichte“, schwärmt nun auch Zipplies.

Plötzlich sind alle draußen

Inzwischen spielen die Jungs doch Fußball, während die Mädchen sich in einem Drittel der großen Sporthalle einen Volleyball zupritschen. Und plötzlich sind alle Fußballer mit ihrem Sportlehrer draußen an der frischen Luft. Max Gros nutzt es aus, dass die Spieler einen Trinkpause einlegen. Auf eigenen Wunsch an der frischen Luft. Draußen spricht der Lehrer mit ihnen über Regeln im Spiel, „wie sie am Turniertag sein sollten“. Gros: „Sie haben heute im Unterricht zum Beispiel komplett ohne Aus gespielt – das wäre für den Turniertag zu wild.“ Es habe keine Einwürfe oder Eckbälle gegeben. Sie hätten quasi Straßenfußball gespielt. So legen die Schüler in ihrer Trinkpause Grundsätzliches für den Turniertag fest: Die orangefarbene Linie am Hallenboden diene als Spielfeldbegrenzung. Der Handball-Wurfkreis sei der Strafraum für den Torwart. Die Wand auf der Seite gegenüber der Tribüne werde als Bande genutzt. Und sei der Ball im Aus, werde er anschließend ins Feld geschossen, nicht gerollt, verrät Max Gros von den Jungs erarbeitete Details. Nur die Spielzeit sei noch offen, „denn die hängt von der Anzahl der Mannschaften ab“. „In der Organisation helfen wir mit“, sagt Ralf Klohr. „Ab dem Moment, in dem sie das Spielfeld betreten, sind sie auf sich alleine gestellt.“

Soccer-Cup am 27. März

Außer zum schuleigenen Turniertag brauchen die Realschüler auch ein Fußballteam, um erneut am Turnier um den Soccercup der Offenen Jugendarbeit teilzunehmen, diesmal am 27. März in der Böbig-Sporthalle. Es wird der erste öffentliche Auftritt der Pinguine vom Böbig sein, des U19-Teams der Georg-von-Neumayer-Realschule. Leonardo hat vorgesorgt, hat Spieler gesucht und zwei Mannschaften zusammengestellt. Zwei, drei Wochen habe er dazu gebraucht erzählt der 15-Jährige, der Spielführer der Pinguine ist. „Zuerst gab es die Böbig-Young-Stars“, weist Jakob Zipplies auf das vor einem Jahr erfolgreiche U13-Team hin. „Die Pinguine setzen die Tradition fort“, ergänzt Ralf Klohr. Die Geschichte des 1909 in Neustadt verstorbenen Polarforschers Georg von Neumayer „ist das Leitbild unserer Schule“. „Die Pinguine auf Eis über Wasser werden noch beschützt“, beschreibt Klohr ein Bild und setzt damit die Kinder in den fünften und sechsten Klassen gleich. „Die älteren Pinguine springen ins kalte Wasser und entdecken neue Welten.“ Sie müssten jagen und Fische fangen, „damit die Pinguine oben auf dem Eis überleben können“. Es sei ein zentrales Anliegen der Schule, mit den Schülern die schulische Identität zu entwickeln wie lebendig werden zu lassen, heißt es in einer Präsentation der Pinguine. Der Pinguin und seine beiden Lebenswelten auf dem Eis und im Wasser stünden für Orientierung, Anpassungsfähigkeit und klare Werte. Ihre Werte basierten auf diesem Bild, betont Klohr, nennt Fürsorge wie Überleben. In einem Wertetraining am 24. März mit Wertetrainerin Julia Hofmann „entwickeln wir unseren Wertekodex“.

Walters Leitspruch

„Um die Brücke zum Sport zu schlagen, stehen nun die Werte von Fritz Walter im Zentrum. Für die Neumayer-Pinguine verkörpert er als Mensch und Fußballer genau das, was das Leitbild der Schule ausmacht: Kameradschaft, Verantwortung und den Willen, füreinander einzustehen“, betont Klohr. Der Leitspruch des Kapitäns der Fußball-Weltmeistermannschaft von 1954, „Der Schlüssel zum Erfolg ist Kameradschaft und der Wille, alles für den anderen zu geben“, verbinde die beiden Lebenswelten des Pinguins. Über dem Eis stehe die Gemeinschaft. Unter dem Eis brauche es Mut, Einsatz und Zielstrebigkeit, um „Fische zu fangen“, also Erfolgserlebnisse zu schaffen, erklärt Klohr.

Dass ein Pinguin bereits zum Schulmaskottchen erkoren sei, freut Jakob Zipplies. Ebenso, dass sie inzwischen 23 Trikots in den Größen S, M, L und XL mit Pinguin-Logo darauf hätten. „Diese Menge und die Größenvielfalt ermöglicht uns, die Schüler von den Klassenstufen fünf bis zehn einzukleiden“, ist in der Präsentation ebenfalls festgehalten. Neumayer-Pinguine seien schließlich alle Sportler der Schule, gleich welcher Sportart. „Nach außen bekommen sie eine sichtbare Identität in Form des Sporttrikots.“

Mädchen verwalten

Es gibt übrigens auch ein Team hinter dem Fußball-Team: Roulaf hat die von Leonardo gefundenen Fußballer in Tabellen gelistet. Ebenso schreibe sie regelmäßig auf „was wir im Sportunterricht machen“. Ihre Protokolle waren zunächst gar nicht selbstverständlich, hatte die 17-Jährige doch keinen Laptop. Doch der Geschäftsführer der Willkomm-Werbegemeinschaft, Winfried Walther, habe zwei ausrangierte Laptops organisiert, sagt Ralf Klohr dankbar. Einen Computer nutze Roulaf für die Pinguine, den zweiten Emilie für die Sport-und-Beruf-Gruppe. Beide Mädchen kümmerten sich um die Verwaltung. Sie wie alle anderen Beteiligten „sammeln wertvolle Erfahrungen für berufliche Orientierung und Teamarbeit“, fasst Klohr das Projekt „Werte in Bewegung“ zusammen, zu dem das Wahlpflichtfach Sport und Beruf, die Neumayer-Pinguine und das Entwickeln eines Wertekodex gehören. Werte in Bewegung sei ein komplexer Prozess, „der uns aber viel Freude macht und viel bewegt“.