Es ist bislang am Hauptfriedhof, in der Friedrich-Ebert-Straße, im Kindergarten Mußbach sowie in Lachen-Speyerdorf aufgetreten: das unheilbare, durch einen Pilz verursachte Hainbuchensterben. Jüngster Fall dürfte ein bereits abgestorbener Baum in Winzingen sein.

In der Rheinebene wurden 2014 zuerst in Karlsruhe und Landau Hainbuchen mit massiven Rinden- und Stammschäden aufgefunden. Im Landauer Stadtgebiet mussten 2017 gar 40 Bäume gefällt