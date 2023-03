Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Abwasser systematisch auf das Coronavirus zu überprüfen, ergibt Sinn. Dass Neustadt dazu beitragen kann, ist ein toller Erfolg.

Das kleine Neustadt an der Weinstraße im Chor mit Metropolen wie Berlin, Hamburg, Köln. Das hat schon was. Die Aufnahme in ein Pilotprojekt zur Abwasser-Kontrolle in Sachen Coronavirus ist aber