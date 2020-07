Es ist dieser Tage aber auch kompliziert. Egal, wo man hinkommt: Überall hängen Schilder mit Ge- oder Verboten an den Eingängen. Was ist erlaubt während Corona, was nicht? Diese Frage hat sich auch Leser Erhardt Vortanz aus Zeiskam gestellt, als er kürzlich das Hambacher Schloss besucht hat.

Doch so ganz schlau wurde er nach eigenen Angaben beim Lesen des Piktogramms auf dem Weg zur Besucherterrasse nicht. Klar, die Maske als einer unserer aktuell treuesten Begleiter erkennt man sofort. Und auch der Hinweis zum Abstandhalten oder dass größere Menschenansammlungen tabu sind. „Die meisten sind ja klar und verständlich, aber einige gaben uns Rätsel auf“, sagt Vortanz und schiebt die Frage hinterher: „Haben Sie den Picknickkorb erkannt? Wir nicht so ohne weiteres.“ Nun gut, das Baguette und die Flasche lassen darauf schließen. Dass in dem Korb noch eine karierte Decke liegt, wird dem einen oder anderen vielleicht erst beim zweiten Blick deutlich. „Ja, der Picknickkorb wird nicht von allen erkannt“, bestätigt Ulrike Dittrich von der Stiftung Hambacher Schloss. „Wir haben eine Textvariante und arbeiten an einer Piktogramm-Alternative.“

Drohnen verboten

Für Rätselraten hat bei Vortanz und Begleitung auch das Abbild rechts unten geführt. Nein, das ist kein Hinweis, dass Ufos auf dem Gelände verboten sind, sondern vielmehr der Einsatz von Drohnen. Diese im Militär als unbemannte Aufklärungs- und Kampfflugzeuge eingesetzten Geräte dienen dem Privatmann oder der Privatfrau als „fliegende Kamera“. Nicht zu bestreiten, dass hoch über dem Hambacher Schloss tolle Aufnahmen möglich wären. Das Verbot, das laut Ulrike Dittrich innerhalb und außerhalb der Schloss-Ringmauer gilt, diene vor allem der Sicherheit.