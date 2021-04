Luisa Seckinger und Johannes Schupp sind junge Sportler, die gerade ihre Abiturprüfungen gemeistert haben. Doch treiben sie nicht nur Sport. Sie kümmern sich in ihren Vereinen und Schulen auch um andere. Das ist belohnt worden.

Luisa Seckinger und Johannes Schupp glänzen mit ihren Sportnoten. Die beiden 19-jährigen Abiturienten erhielten bei der Übergabe des Abschlusszeugnisses als besondere Ehrung die Pierre-de-Coubertin-Medaille. Ganz im Sinne des Begründers der Olympischen Spiele der Neuzeit zeigen sie nicht nur sportlichen Ehrgeiz und erhielten ausgezeichnete Noten im Fach Sport, sondern überzeugen auch mit Fairplay und besonderem Einsatz.

Für beide Schüler war 2020 zwar kein gelungenes Sportjahr. Auch ihr letztes Jahr in der Oberstufe hatten sie sich anders vorgestellt. Wegen der Corona-Pandemie fielen praktische Sportstunden und -wettbewerbe aus.

Übungsleiterin für die Jüngsten

„Ich werde wahrscheinlich weitermachen, bis ich sportlich einen schönen Abschluss erreichen kann“, überlegt Luisa Seckinger. Die 19-Jährige aus Niederkirchen hat früh mit dem Turnen begonnen. Im TuS Niederkirchen engagiert sie sich außerdem als Übungsleiterin für die Jüngsten.

Bereits dreimal war sie bei deutschen Meisterschaften und hat 2018 Platz vier im Mehrkampf belegt. Dieser Sechskampf ist eine Kombination aus Leichtathletik und Turnen. Beide Sportarten haben Gemeinsamkeiten: Schnelligkeit, Sprungkraft und Körperbeherrschung sind gefragt. Im „Deutschen Mehrkampf“ gibt es einen Sprint über 100 Meter, Weitsprung und Kugelstoßen, also drei Disziplinen aus der Leichtathletik, sowie drei turnerische Übungen am Stufenbarren, Boden und Sprung. „Damit ich in den drei leichtathletischen Aufgaben fit wurde, bin ich zur TSG Haßloch gegangen“, erzählt Seckinger. Während im Turnen 2020 wenig lief, holte sie bei den Leichtathletik-Pfalzmeisterschaften den Titel im Dreisprung und wurde Vierte im Sprint. Momentan darf sie wegen der Corona-Beschränkungen kein Turnen trainieren und konzentriert sich daher auf die Leichtathletik. TSG-Trainer Kurt Büttler hat ihr einen Trainingsplan geschrieben und begutachtet gelegentlich ihr Einzeltraining.

Dreimal 13 Punkte oder mehr

Seckinger plant ein Jurastudium ab Herbst in Heidelberg. Eigentlich habe sie deshalb mit dem Leistungssport aufhören wollen. Doch jetzt überlege sie, weiter zu trainieren. Denn Leichtathletik mache ihr inzwischen ebenfalls viel Spaß. Wenn sie auch in Heidelberg leben möchte, ein Vereinswechsel kommt für sie nicht in Frage: „Im TuS Niederkirchen habe ich mit drei Jahren begonnen. Ich kann mir keinen besseren Verein vorstellen.“ Deshalb engagiert sie sich dort seit einigen Jahren als Übungsleiterin. Die Kampfrichterausbildung hat sie zudem absolviert. Jedoch gab es wegen Corona noch keine Abschlussprüfungen. Ihr Lehrer am Leibniz-Gymnasium wusste von ihrem Engagement im Verein und schlug sie daher für die Auszeichnung vor. „Daneben musste man dreimal im Zeugnis der Oberstufe mindestens 13 Punkte stehen haben“, weiß Seckinger.

Ihre „kleinen Turner“ vermisst sie seit November. Trifft sie die Kinder im Dorf, gibt es immer ein großes „Hallo“. Sie ist gesegnet mit erstaunlicher Geduld während der Turnstunden. „Wenn ein Kind wirklich zu unruhig ist, dann tausche ich mit der zweiten Übungsleiterin die Gruppe. Aber es macht Spaß. Wir haben meist zu zweit zehn Kinder und können gut auf sie eingehen. Sie sind alle sehr ehrgeizig“, erzählt Seckinger. Und letztlich gewinnt sie sogar Corona etwas Positives ab. „Wäre das gesellschaftliche Leben nicht so sehr heruntergefahren worden, hätte ich nicht so viel für das Abi gelernt“, gesteht sie. Schließlich hatte sie im Jahr zuvor noch fünfmal wöchentlich trainiert.

Die Mitschüler unterrichtet

Auch Johannes Schupp wurde sportlich komplett ausgebremst. Der begeisterte Skifahrer hat bereits mit drei Jahren seine ersten Erfahrungen auf der Piste gemacht. Als Schüler am Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) durfte er seine Mitschüler auf der Skifreizeit Anfang 2020 im Kleinwalsertal unterrichten. Schupp hatte zuvor 2019 die Skilehrerausbildung abgeschlossen und verstärkte das Sportlehrerteam. „Seit der Skifreizeit war leider kein Skifahren mehr möglich“, bedauert er. Aber die Erfahrungen mit den Schülern waren für ihn sehr positiv. „Ich konnte ihnen meine Begeisterung fürs Skifahren weitergeben“, freut sich der 19-jährige Gimmeldinger. Und nicht nur er, sondern auch die Schüler hatten ihre Erfolgserlebnisse, als sie nach wenigen Tagen die Piste sturzfrei meisterten.

Schupp engagierte sich außerdem als Schülersprecher am KKG. So organisierte er ein Völkerballturnier und installierte mit der Schülervertretung ein Fußballtor im Pausenhof. Jetzt plant er ein Chemiestudium in Heidelberg. Für Silvester 2021 hat Schupp mit Freunden ganz optimistisch einen Skiurlaub geplant.

Fit hält er sich bis dahin mit Radfahren und Joggen. Doch das ersetze nicht das Pistenerlebnis. „Eine gute Piste, das tolle Panorama, sportliche Schwünge, das ist ein einmaliges Erlebnis“, schwärmt er. Bei den Clubmeisterschaften des Skiclubs Haßloch ist er am liebsten Slalom und Riesenslalom gefahren. „Die Abfahrt und Snowboarden reizen mich nicht“, verrät er. Seine Skilehrerausbildung möchte er fortsetzen. Aber dazu braucht es neben Schnee und guten Pisten auch eine Freigabe der sportlichen Winteraktivitäten.