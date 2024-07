Nicht auf Stühlen oder Bänken und auch nicht in der Kirche – sondern auf Picknickdecken im Park: Das ist die Umgebung, in der im Kloster Neustadt am Samstag um 16 Uhr Gottesdienst gefeiert wird. Ein gemeinsames Picknick ist Teil dieser Wortgottesfeier. Pater Olav Hamelijnck und Brigitte Deiters leiten diese. Eingeladen sind alle Interessierten. Kinder können sich frei im Klosterpark bewegen, und wer möchte, darf natürlich auf Stühlen sitzen. „Wir hoffen, dass die Teilnehmenden auf diesem Weg spüren, dass die Bibeltexte des Tages auch sie etwas angehen, und dass sie mit guten Gedanken nach Hause gehen“, sagt Deiters. Pater Olav ist wichtig, dass sie „nicht nur ihren Glauben, sondern beim Essen auch ein Stück ihres Lebens teilen“. Jeder soll etwas fürs Büfett mitbringen, Getränke sind vorhanden. Die Gottesdienstbesucher werden gebeten, ihre Picknickdecke sowie Geschirr mitzubringen. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Hallenkirche statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.