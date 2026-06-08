Ein Picknick-Konzert mit dem „Mark Selinger Trio“ bildete am Sonntag den Abschluss des ersten Literaturvilla-Herrenhof-Festivals in Mußbach.

Vor dem Herrenhof stehen Fahrräder und Kinderwagen, auf der Wiese im Innenhof des Kulturzentrums liegen Decken, zwischen den Bäumen haben Besucher Liegestühle in Beschlag genommen. Kinder laufen über das Gelände, Picknickkörbe und selbst mitgebrachte Speisen bestimmen das Bild. Dazu werden Schorle und Pfälzer Wein angeboten. Über allem liegt die entspannte Atmosphäre eines Frühsommerabends.

Rund drei Stunden lang wechseln sich Musik und Literatur ab. Während das „Mark Selinger Trio“ für musikalische Akzente sorgt, präsentieren Katharina Dück, Natalia Kicheva, Eva Hoffmann und Wolfgang Allinger in den Pausen eigene Texte. Das Konzept funktioniert gut. Zwar fällt es den Autoren nicht immer leicht, nach den mitreißenden Liedern die notwendige Ruhe einkehren zu lassen. Doch das Publikum stellt sich darauf ein. Eben noch wird mitgesungen und geklatscht, wenige Augenblicke später lauschen die Besucher konzentriert den literarischen Beiträgen.

Musikalisches Feingefühl

Mark Selinger sowie seinen Bandkollegen Peter Ihle am Piano und Lars Müller an Cajón und Percussion ist die langjährige Verbundenheit während des gesamten Konzerts deutlich anzumerken. Ohne große Gesten, dafür mit viel musikalischem Feingefühl entwickeln sie einen Klang, der perfekt zur entspannten Picknick-Atmosphäre des Abends passt.

Der in Mußbach aufgewachsene Singer-Songwriter präsentiert dabei zahlreiche eigene Stücke aus seinen beiden Alben „hauptsache online“ (2015) und dem erst vor wenigen Tagen erschienenen Nachfolger „Irgendwann“. Mit Liedern wie „Immer nur bei Nacht“, in dem Selinger seine Schlafprobleme verarbeitet, oder „Hashtag Generation“, seiner ersten und zugleich bekanntesten Single, gibt er persönliche Einblicke in seine Gedankenwelt. Besonders viel Applaus erhält „Lasst uns“, der erste eigene Song, den er an diesem Abend spielt.

Eigenkompositionen und Coversongs

Neben den eigenen Kompositionen stehen zahlreiche Coversongs auf dem Programm. Von Max Giesingers „80 Millionen“ über „Valerie“ von Amy Winehouse bis zu „Just The Two Of Us“ oder „Tausendmal Du“ reicht die musikalische Bandbreite, die das Trio in eigenen Arrangements interpretiert. Besonders gelungen ist der Übergang von Selingers Eigenkomposition „Lasst uns“ zu „Wonderwall“ von Oasis. Weil beide Stücke auf denselben Akkorden basieren, geht das Trio nahezu nahtlos von einem Song in den nächsten über. Eine besondere Premiere erlebt das Publikum zudem mit „Kopfkino“. Das Stück wurde bislang noch nicht veröffentlicht. Ob sich das bald ändert, lässt Selinger offen.

Auch literarisch gibt es Exklusives zu hören. Katharina Dück, Leiterin des Arbeitskreises Literatur im Herrenhof und eine der Hauptorganisatorinnen des Festivals, liest unter anderem ihr Gedicht „Maulbeere“, das erst in ihrem kommenden dritten Lyrikband erscheinen wird. Gemeinsam mit Beiträgen der anderen Autoren spannt sie einen Bogen von poetischen Momentaufnahmen bis zu nachdenklichen Betrachtungen über Freiheit, Erinnerung und menschliche Begegnungen. Dass Begegnungen an diesem Abend überhaupt im Mittelpunkt stehen, zeigt sich nicht nur auf der Bühne. Familien, Literaturfreunde, Musikliebhaber und zufällige Besucher sitzen nebeneinander auf Decken und Gartenstühlen, kommen ins Gespräch und genießen die besondere Atmosphäre unter den alten Bäumen des Herrenhofs.

Mögliche Fortsetzung

Das Prinzip „Pay What You Want“ trägt zusätzlich zur Offenheit der Veranstaltung bei. Für den Arbeitskreis Literatur markiert das erfolgreich abgeschlossene Literaturvilla-Herrenhof-Festival einen besonderen Meilenstein: In diesem Jahr feiert er sein zehnjähriges Bestehen, zudem ist das Festival die 50. von ihm organisierte Veranstaltung. Logisch, dass angesichts der zahlreichen Besucher, der entspannten Stimmung und der gelungenen Verbindung von Musik und Literatur bereits über eine Fortsetzung im kommenden Jahr nachgedacht wird.