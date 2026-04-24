Picknick im Weinberg, elektronische Klänge und bekannte Orte in neuem Rahmen: Mit „Au Soleil“ startet ein neues Open-Air-Format in der Pfalz. Alle Infos zum Event.

„Besondere Momente an besonderen Orten“ – unter diesem Motto steht eine neue Veranstaltungsreihe, mit der ein Pfälzer Trio Weingüter und andere besondere Plätze in der Region zu Treffpunkten auf Zeit machen will. Hinter „Au Soleil – Das Picknick“ steckt ein modernes Pop-up-Open-Air-Format mit regionaler Handschrift.

Die Idee zu der Reihe trug Dennis Rajsp schon lange mit sich herum. Immer wieder habe er sie weitergedacht, überarbeitet und verfeinert, sagt der Haßlocher, der seit mehr als 15 Jahren als DJ und Veranstalter national und international unterwegs ist. Für die Umsetzung hat er Eventmanagerin Magda Kudynova mit ins Boot geholt, die im Hintergrund die Abläufe koordiniert und organisatorisch alles zusammenhält. Für die kulinarische Handschrift der Reihe sorgt Koch Nazariy Kost. Er bringt Erfahrung aus der Sterneküche ebenso mit wie aus dem Catering und ist bei „Au Soleil“ für die Befüllung der Picknickkörbe zuständig, die den Gästen vor Ort angeboten werden.

„Wir kommen aus der Pfalz und genau dieses Lebensgefühl bringen wir in unsere Events: Menschen zusammenbringen, draußen sein, genießen – einfach eine gute Zeit haben“, sagen die Veranstalter.

Bestehende Märkte neu denken

Den Auftakt macht die Reihe am 9. Mai im Weingut Christmann in St. Martin. Dort soll das Picknick tagsüber in entspannter Atmosphäre stattfinden und am Abend in eine lockere Sundowner-Stimmung mit elektronischen Vibes übergehen. Weitere Veranstaltungen sind unter anderem im Weingut Müller-Kern in Hambach sowie im Weingut Lukas Metz in Meckenheim geplant. Und weil es nicht nur in Rheinland-Pfalz schöne Orte zum Picknicken gibt, haben die Veranstalter auch das benachbarte Baden-Württemberg in den Blick genommen. Auch dort wollen sie bald schon zum Picknick mit elektronischen Beats einladen.

St. Martin ist als Wein- und Luftkurort bekannt. Archivfoto: Mehn

Langfristig will das Pfälzer Trio nicht nur Weingüter bespielen. Geplant seien auch Marktfrühstücke und Abendmärkte. „Hier geht es uns vor allem darum, Orte wieder lebendiger zu machen, Menschen zusammenzubringen und bestehende Märkte neu zu denken – moderner, offener und mit mehr Aufenthaltsqualität“, so die Veranstalter.

Info

Das erste Picknick findet am Samstag, 9. Mai, von 17 bis 22 Uhr im Weingut Christmann in St. Martin statt. Die Sundowner Party beginnt ab 19.30 Uhr. Picknickdecken und Picknickboxen gibt es vor Ort. Tickets sind im Vorverkauf unter www.das-picknick.de erhältlich.