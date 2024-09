Nicht auf Stühlen oder Bänken, und auch nicht in der Kirche – sondern auf Picknickdecken im Park: Das ist die Idee für einen Picknick-Gottesdienst im Kloster Neustadt. Die Premiere im Juli musste wegen des Wetters in Innenräume verlegt werden, für jetzt am Samstag hoffen Brigitte Deiters und Pater Olav Hamelijnck nun auf mehr Wetterglück.

Beginn der Wortgottesfeier ist um 16 Uhr im Klosterpark. Passend zur Schöpfungszeit, die die Kirche im September feiert, zum Ort und zum Motto des diesjährigen ökumenischen Tages der Schöpfung dreht sich die Veranstaltung thematisch um den Wald. Die Teilnehmenden werden gebeten, etwas für das gemeinsame Essen, eigenes Geschirr und Gläser sowie eine Picknickdecke mitzubringen. Getränke zum Selbstkostenpreis sind beim Kloster vorhanden.

Wer möchte, kann statt auf der Decke auf Stühlen sitzen, und Kinder dürfen sich unbeschwert im Klosterpark bewegen. Der Gottesdienst findet auch bei schlechtem Wetter mit einem Mitbringbüffet statt.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nach Angaben des Klosters nicht erforderlich.