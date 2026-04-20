Der Pianist Martin Helmchen berührt und begeistert im Von-Busch-Hof mit seiner hingebungsvollen Interpretation dreier Sonaten von Franz Schubert die Besucher.

Von Christian Berger

Fast bis auf den letzten Platz gefüllt ist der Von-Busch-Hof am Sonntagabend für das Konzert des Berliner Pianisten Martin Helmchen. Aufgrund der Spitzenklasse des 43-Jährigen, der bereits zum fünften Mal dort gastiert, ist die große Resonanz zwar nicht verwunderlich. Doch wegen der Umstände seines Auftritts ist sie keine Selbstverständlichkeit.

Rainer Schick, der künstlerische Leiter beim Verein Von-Busch-Hof Konzertant, erinnert bei der Begrüßung der Gäste an die kurzfristige Verlegung des Konzerts von Samstag auf Sonntag. Die Ursache dafür war eine Doppelbuchung des Pianisten, der am 18. April das 2. Klavierkonzert von Johannes Brahms in Porto spielen sollte, was er auch tat. Am Sonntag flog Martin Helmchen dann mit dem Flugzeug nach Frankfurt-Hahn, um rechtzeitig für sein Schubert-Konzert nach Freinsheim zu gelangen.

Beeindruckende Dynamik

Die Bühne im Von-Busch-Hof betritt der Künstler dann jedoch vorsichtig humpelnd aufgrund seines in einen Gipsverband gekleideten linken Beines. Rainer Schick hat das Publikum vorab über den Grund dafür informiert: „ein Achillessehnenriss“. Zum Glück hatte sich der Künstler nicht das fürs Klavierspielen wichtigere rechte Bein verletzt. Für die wenigen Momente, in denen er seinen linken Fuß bei braucht, ist ihm dieser trotz des Verbands zu Diensten.

Der Auftakt mit Franz Schuberts Sonate Nr. 5 As-Dur (D 557) von 1817 ist geprägt von Helmchens schwungvollem und ausdrucksstarkem Spiel sowie beeindruckender Dynamik. Damit erfüllt er den Von-Busch-Hof mit dem jugendlichen Elan, den wohl den damals erst 20-jährigen Komponisten ausgezeichnet hat. Aus Sicht des Pianisten ist Schuberts frühe Sonate noch stark der Tradition seiner Vorgänger wie Joseph Haydn verhaftet. Das zeige sich etwa an der Auswahl der Haupttonart As-Dur.

Großer Körpereinsatz

Ein viel reiferes Werk ist Schuberts Sonate Nr. 15 C-Dur (D 840) aus dem Jahr 1825. Sie ist allerdings nicht nur kontrastreicher und virtuoser, sondern auch „die einzige wirkliche unvollendete Sonate Schuberts“, stellt Martin Helmchen fest. Denn während bei anderen Werken, die Schubert nicht fertig komponiert hat, die wesentlichen Themen erkennbar seien und die fehlenden Takte deshalb in seinem Stil problemlos ergänzt werden könnten, habe der Österreicher den dritten und vierten Satz seiner 15. Sonate jeweils abrupt enden lassen.

Mit großem Körpereinsatz interpretiert Helmchen die „Reliquie“, wie die „Unvollendete“ auch genannt wird, von Anfang an. Insbesondere im ersten Satz, einem Moderato in C-Dur, kommt zudem seine Feinfühligkeit bei den zahlreichen Passagen in Pianissimo zum Tragen. In einem Interview hat Helmchen einmal erklärt, wie wichtig es ihm sei, gerade in Abschnitten mit relativ wenigen und insbesondere auch leisen Tönen das größtmögliche Maß an Ausdruck zu erreichen. Aufgrund dieser Fähigkeit, die er in all den Jahren seiner bisherigen Karriere entwickelte, wirkt Schuberts 15. Sonate überwältigend.

Zwischen Freud und Leid liegen wenige Takte

In der „Reliquie“ wechseln sich Passagen ab, die so gegensätzlich sind wie Vogelzwitschern und Donnergrollen. Weil Helmchen all diese Sequenzen meisterhaft mit Ausdruck erfüllt, erstrahlt die Sonate in ihrer vollen Farbigkeit. Das gilt – nach der Pause – auch für seine Interpretation von Schuberts Sonate Nr. 19 c-Moll (D 958) von 1828, dem Todesjahr des Komponisten. Bei dem Meisterwerk liegen Freud und Leid oft nur wenige Takte auseinander. Wobei der Pianist auch die Pausen gekonnt zum Aufbau von Spannung und Reflexion einsetzt.

Das Publikum im Von-Busch-Hof applaudiert nach Helmchens Vortrag der drei schwierigen Schubert-Sonaten frenetisch. Walter Schunter, der Vorsitzende des Vereins Von-Busch-Hof Konzertant, zeigt sich mit dem Konzert wie der Resonanz sehr zufrieden. Sorgen bereitet ihm jedoch, dass die Landjugend ab der nächsten Saison nicht mehr mit Ehrenamtlichen die Bewirtung der Gäste übernehmen werde. Schunter hofft, bis dahin eine Lösung dafür zu finden.