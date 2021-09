Eine Hilfsaktion hat Matthias Schalk, Inhaber des Piaggio-Point in Speyer, für Opfer der Ahrtal-Flut initiiert. Er hat gemeinsam mit dem Piaggio-Center Eder (Mannheim) zehn Waschmaschinen, vier Wäschetrockner und sieben Heizgeräte gekauft und wird diese am Samstag aus Speyer ins Ahrtal bringen. Dort habe er Kontakt zu einem Elektriker, der zum einen wisse, wo die Geräte gebraucht würden und zum anderen dabei helfe, diese fachmännisch anzuschließen. Schalk sammelt nun auch Spenden, um in einigen Wochen eine solche Aktion, dann spendenfinanziert, wiederholen zu können. Er betont: „Das ist Hilfe, die sofort und zu 100 Prozent ankommt. Die vielen Hilfsgelder sind zwar da, aber die Auszahlung läuft viel zu schleppend.“

Spenden können bei ihm im Piaggio-Point in der Industriestraße getätigt werden, auch Spendenquittungen könne er ausstellen, betont Schalk, der von dem gesammelten Geld wieder Geräte kaufen und diese dann ins Ahrtal bringen will (Kontakt: Telefon 06232 687040). Sachspenden von Altgeräten seien kaum zweckdienlich. Diese gingen häufig beim Transport kaputt.