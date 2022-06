Aufmerksamen Passanten in der Maximilianstraße ist es bestimmt schon aufgefallen: Die Villa, in der sich die Physiotherapieschule der Diakonissen Speyer befindet, soll verkauft werden. Am Zaun des Anwesens findet sich ein großes Banner mit Kontaktdaten zu einem Makler in Deidesheim. Heißt das, dass die Tage der Schule in der Neustadter Innenstadt gezählt sind? Nein, hießt es dazu auf Anfrage: „Die Diakonissen Speyer sind nicht Eigentümer des Gebäudes, wir mieten die Räumlichkeiten für unsere Physiotherapieschule lediglich an. Unser Mietvertrag läuft wie gehabt weiter und ist durch den Verkauf des Gebäudes nicht betroffen.“ Auf der Homepage des Maklers SD Immobilien Deidesheim wird die Villa (Baujahr 1870) für 1,95 Millionen Euro angeboten. Erwähnt wird in der Beschreibung, dass es einen „gesicherten Mietvertrag für die kommenden Jahre“ gebe – und damit „Planungssicherheit für die Entwicklung von neuen Nutzungsmöglichkeiten“.