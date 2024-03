Auf dem Umkleidegebäude des Mußbacher Schwimmbads wird eine Photovoltaikanlage errichtet. Das hat der Hauptausschuss beschlossen. Geliefert und montiert wird sie von den Stadtwerken. Investiert werden rund 67.000 Euro. Durch die neue Anlage kann der Strombedarf des Bads in den Sommermonaten zu zwei Dritteln durch Solarstrom abgedeckt werden, erläutert die Stadt. Die überschüssige Menge wird in das Stromnetz eingespeist, dies gilt auch für die Wintermonate und für Zeiten, in denen das Bad geschlossen ist. Aktuell liegt der jährliche Bedarf bei etwa 65.000 kWh. Der Einbau der PV-Anlage erfolgt im Rahmen der von der Stadt beschlossenen Klimaschutzprinzipien, wonach die Stromversorgung von städtischen Liegenschaften bis 2032 möglichst aus eigenen erneuerbaren Energieanlagen erfolgen soll.