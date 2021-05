Die Sehnsucht nach den Enkelkindern plagt in Corona-Zeiten auch unsere Mitarbeiterin Gertie Pohlit in Kirrweiler – denn die geliebten Kleinen sind derzeit „unerreichbar“ jenseits des Rheins

Oma bald!“ – es klingt als köstlich verheißungsvoller Lockruf an mein Ohr, das wie jeden Abend am Telefonhörer klebt wie der Junkie an der Nadel. Enkel-Sprechstunde in Zeiten von Covid 19. Fernmündlich und ohne virtuellen Augenkontakt übrigens, da Oma – ich – sich immer noch beharrlich den längst zu Alltagsbegleitern inflationierten Errungenschaften wie Smartphone, Skype, Facebook und Co. verweigert; als einzige in einer Familie, die sich zahlreicher IT-Professionals erfreut. Das letzte Einhorn sozusagen.

Nach Wochen des Kontaktverbots zählt der allabendliche Chat mit den „Mäusen“ jenseits der Rheingrenze, stets über das traditionelle Medium Festnetz-Strippe, zu den Highlights des Tages. Das darf auch eine ansonsten noch vielbeschäftigte Oma ruhig zugeben. Inklusive ihrer täglich himmelwärts wachsenden Sehnsüchte nach den kleinen Patschehändchen und allem, was so dranhängt.

Erinnerung: der unbeschreiblich schöne Moment des Eintreffens beim letzten Besuch. Kinderstimmen von drinnen – balsamische Geräusche, kurzes Hineinlauschen –, dann Klingelknopf drücken, Hurra-Schrei auf vier Trappelfüßen, die im Galopp quer durch Küche, Innerflur und Treppenhaus zum Eingang sausen; Tür aufreißen, „Oma!“ Was für ein Glück! Umso mehr, seit es in unerreichbare Fernen gerückt ist.

Der tägliche Ritual-Chat tröstet etwas. Während Louise, die „Große“ im altklugen Sprech einer Sechsjährigen mich momentweise in Schmunzellaune versetzt - „Oma, dass der Osterhase aus Kirrweiler diesmal ein Paket geschickt hat, fand ich sehr AUFMERKSAM.“ Wow -, trifft mich Sekunden später Simons „Oma bald“ erneut an der etwas wunden Sehnsuchtsstelle des großmütterlichen Herzens. Mitten zwischen die corona-bedrohten Koronargefäße.

Bald – offenbar eine brandneue Vokabel im noch etwas überschaubaren Wortschatz des knapp Zweijährigen. Aber wie wirkmächtig und auffordernd. Geradezu zwingend auf Umsetzung pochend. Irgendjemand musste ihm doch Omas Besuch als „bald“ in Aussicht gestellt haben. Und meinte damit … wann genau? Jetzt - in einer Stunde - morgen? „Oma bald“ – der süße Zwitschermund wiederholt die Zauberformel gebetsmühlenartig. Und in der so vom kindlichen Wunderglauben Elektrisierten keimt momentweise ein verwegener Fluchtplan auf, in Richtung Schwabenland. Um gleich wieder verworfen zu werden. Seufz. Vernunft, Oma - die sollte man nach 70 Jahren doch gelernt haben.

Wie hätte sich das Szenario wohl mit meinen Großeltern angefühlt, damals in der Nachkriegszeit?“, schießt es mir durch den Kopf. Die saßen auf dem Dorf zwischen ihren Äckern, der Großvater in seinem Fischerkahn auf dem Rhein. Ohne Fernsehen, geschweige denn Internet, nicht mal mit Telefon ausgestattet. Über den Dorfbüttel oder das Radio hätten sie vielleicht was erfahren können. Aber das wurde nur am Sonntag eingeschaltet. Da hätte ich mir wohl – Spanische Grippe oder sonst was – immer noch jeden Tag mein Gutzelbrot mit dick’ Butter drunter abholen können. Und die Oma hätte mir mit ihren schwieligen Händen durchs Haar gestrichen. Händen, die man hauptsächlich mal abends, nach der Feldarbeit, reinigte. Im Verbund, alle gemeinsam in der Waschschüssel auf der Anrichte.

Nichts da – kein nostalgisches Abgleiten in die gute alte Zeit, die man sich, zumindest pandemologisch gesehen, nicht zurückwünschen will. Wünschen allenfalls kann ich mir jetzt, dass es mit dem „bald“ auch bald was wird; die Omas und die Enkel sich wieder kuscheln, unvernünftig alle strengen Eltern-Regeln torpedieren und eine Symbiose hemmungslos ausleben dürfen, für die es einfach nichts Vergleichbares gibt. „Oma bald!“