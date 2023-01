Die im Sommer aufgetretenen Personalprobleme und das damit verbundene Einschreiten der Heimaufsicht bei der Römergarten-Seniorenresidenz Haus Florian in der Talmühlenstraße beschäftigt auch den Neustadter Seniorenbeirat. Sprecher Ernst Ohmer betont: „Es ist leider sehr schwierig, Plätze für pflegebedürftige Senioren zu finden.“ Seinen Beobachtungen zufolge leidet die gesamte Branche unter Schwierigkeiten: „Es mangelt an Fachkräften.“ Für die Politik stelle sich damit auch auf kommunaler Ebene die Frage: „Wie können wir die Lage so verbessern, dass pflegebedürftige Menschen auch versorgt werden können.“ Er warne davor, aufgrund der aktuellen Ereignisse, mit dem Finger nur auf den Träger Römergarten Senioren-Residenzen GmbH zu zeigen: „Auch wenn man über deren Finanzierungsmodell sicher diskutieren kann, so gilt das Grundproblem doch für die gesamte Branche.“ Gespräche mit Beratern von Sozialdiensten zeigten, dass betroffene Familien aktuell kaum Chancen auf einen Heimplatz hätten, schon gar nicht kurzfristig. „Daher müssen uns gemeinsam mit der Frage befassen, was wir tun können, um eine sichere Versorgung und Heimplätze zu gewährleisten“, appelliert Ohmer an die Politik-Verantwortlichen.