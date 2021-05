Mit einer Mahnwache wollen Pflegekräfte am Mittwoch um 17 Uhr auf dem Neustadter Marktplatz auf Probleme in der Gesundheitspolitik und Missstände bei den Arbeitsbedingungen hinweisen. Der Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) ruft im Namen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu dieser Aktion auf. Der 12. Mai ist dabei bewusst gewählt, denn er ist der internationale Tag der Pflege. Daher wollen Pflegekräfte bei verschiedenen Veranstaltungen der „aktuellen Gesundheitspolitik die Rote Karte zeigen“, schreibt der DGB im Vorfeld. Er benennt auch zentrale Kritikpunkte: „In der Altenpflege sind trotz vollmundiger Versprechungen bis heute keine Verbesserungen im beruflichen Alltag der Beschäftigten angekommen – und das, obwohl der Gesundheitsminister eine Pflegereform angekündigt hat.“ Um den Beruf in der Kranken- und Altenpflege attraktiver zu machen, müssten die Bezahlung und die Personalausstattung verbessert werden, so der DGB.