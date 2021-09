Claus Schick, Ortsvorsteher von Lachen-Speyerdorf, ist am frühen Dienstagabend der Kragen geplatzt. Er griff zum Telefon und informierte die Redaktion über eine jüngste Posse, die sich die vom Unternehmen Deutsche Glasfaser beauftragte Baufirma geleistet habe. Laut Schick sollte der Trupp eine letzte Lücke in der Langenschemelstraße pflastern, hatte aber vermutlich keine passenden Steine dabei. Deshalb seien an einer entlegenen Stelle der Straße Steine ausgebaut worden. Das entstandene neue Loch sei mit alten Steinen geflickt worden, die noch überall lägen. Ein schön gepflasterte Straße sei ohne Not verunstaltet worden, ärgerte sich Schick – nicht zum ersten Mal – über die Bauarbeiten.