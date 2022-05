Die Pflanzinsel im oberen Bereich der Straße Am Herzel sei zu einer Steinwüste verkommen, bedauerte Rudi Blumenröder (SPD) am Mittwoch im Haardter Ortsbeirat. Es sei richtig, dass die Stadtverwaltung privaten Grundstücksbesitzern Steinwüsten verbieten wolle, doch müsse sie auch ihre eigenen Flächen bepflanzen, so Blumenröder.