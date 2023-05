Der elfte Pflanzenmarkt der Gemeinde ist am Samstag, 13. Mai, von 9 bis 14 Uhr im Meckenheimer Rathaushof, Hauptstraße 58. Interessierte erwartet eine große Auswahl an Stauden, Chili-, Tomaten- und Gemüsejungpflanzen. Daneben gibt es Holzarbeiten, Rostfiguren, Bienen- und Wildobstprodukte, Küfer- und Kindermode sowie Deko für Haus und Wintergarten. Die Umweltgruppe „Unke“ informiert an einem Stand über ihre Arbeit in der Verbandsgemeinde Deidesheim. Gleichzeitig bietet die Gemeindebücherei einen „Tag der offenen Tür“ mit Bücherflohmarkt an. Erfrischungen und Snacks der Landfrauen Meckenheim gibt es im Rathaus-Café „Jedermann“.