Die Naturfreunde Ortsgruppe Lambrecht und die AG Natur und Umwelt laden am Sonntag, 19. April, zur Pflanzenbörse ein. Die Veranstaltung findet von 10 bis 14 Uhr auf dem Gelände des AWO-Seniorenhauses in der Klostergartenstraße 1 statt.

Angeboten werden Pflanzen für Garten, Balkon und Wohnung – von Stauden über Kräuter bis hin zu Zimmerpflanzen und Saatgut. Diese können getauscht, verschenkt oder gegen eine kleine Gebühr verkauft werden.

Ergänzt wird die Börse durch ein Rahmenprogramm mit regionalem Honig, Kräuterprodukten und Tomatenraritäten. Die Veranstaltung richtet sich an Garten- und Pflanzenfreunde sowie Naturinteressierte.

Wer selbst Pflanzen anbieten möchte, kann sich noch bis 16. April unter Telefon 06325 980655 einen kostenlosen Standplatz sichern. Auch spontane Anbieter sind willkommen.