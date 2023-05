Die sogenannten „Weißen“ marschieren am Pfingstsonntag durch die Neustadter Kernstadt bis Hambach und ein Teil von ihnen bis hinauf aufs Schloss. Die Versammlungsleitung erwartet 10.000 Teilnehmer. Darauf bereitet sich die Stadt vor. Es geht um Straßensperrungen, Buslinien, die eingestellt werden müssen, und Auflagen für Hambacher Bürger, die entlang der Marschroute wohnen. Reagiert hat auch die Stiftung Hambacher Schloss: Sie wird das Schlossgebäude am Sonntag zulassen. Am 28. Mai 2022 hatten die „Weißen“, darunter „Reichsbürger“, Querdenker und Corona-Leugner, das Schlossgelände gestürmt und das damalige Demokratiefest anlässlich 190 Jahre Hambacher Fest gesprengt.