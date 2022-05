Die Martin-Luther-Kirchengemeinde in Neustadt lädt zu ihrer traditionellen Pfingstsoiree am Pfingstmontag, 6. Juni, 17 Uhr, in die Kirche ein. Der Journalist Michael Dostal, Geschäftsführer der Zeitschrift „VielPfalz“, wird Texte zu Themen des Pfingstfestes lesen. Diese werden vom neuen Gospelchor der Martin-Luther-Kirchengemeinde, „Groovitation“, bei seinem Premieren-Auftritt unter Leitung von Greta Konradt musikalisch umrahmt. Die Veranstaltung wird etwa 60 Minuten dauern, der Eintritt ist frei.