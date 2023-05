In den Pfingstferien findet vom 30. Mai bis 2. Juni für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren ein Ganztagswochenprogramm von 9 bis 16 Uhr statt. Das hat die Stadt mitgeteilt. Gemeinsam gehen alle vier Tage „on Tour“. An jedem Tag gibt es einen Ausflug für die Kinder. Auf dem Plan stehen zum Beispiel die Bundesgartenschau Mannheim oder der Zoo in Karlsruhe. Insgesamt gibt es 20 Plätze. Die Kosten betragen 50 Euro. Das Anmeldeformular und die Datenschutzerklärung gibt es zum Herunterladen auf www.nw4you.de. Anmeldeschluss ist der 17. Mai. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an ferienhits@neustadt.eu oder unter Telefon 06321 855-1624.