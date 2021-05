Angesichts sinkender Inzidenzzahlen haben sich die Kirchen in Neustadt dazu entschlossen, den ökumenischen Gottesdienst an Pfingstmontag samt Sternwallfahrt aus den Gemeinden stattfinden zu lassen. Beim ökumenischen Gottesdienst am 24. Mai um 10.30 Uhr in der katholischen Kirche in Mußbach wird Pfarrerin Heike Siegmund predigen. Um 9 Uhr starten jeweils Pilgergruppen zu Fuß: aus Königsbach, von St. Josef/Martin-Luther-Kirche und ab der Stiftskirche. Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, meldet sich am besten im Vorfeld unter Telefon 06321/2902 im katholischen Pfarrbüro an.