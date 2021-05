Das Team der offenen Jugendarbeit des Jugendamts möchte wieder ein Pfingstferienprogramm anbieten. Dabei soll es vor allem um das Thema Natur gehen.

Geplant ist ein viertägiges Programm in den Pfingstferien vom 25. bis zum 28. Mai für 17 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Das Programm wird in zwei Gruppen stattfinden – mit 8 Kindern im Jugendtreff West und mit 9 Kindern im Mehrgenerationenhaus. Die Teilnahme kostet laut Stadt 45 Euro. An den vier Tagen soll es um die Natur gehen. Die Organisatoren wollen den Kindern den Wald und seine Tiere näher bringen und die Einwirkung und Verantwortung des Menschen gegenüber der Natur zu vermitteln. Die Kinder sollen dabei die verschiedenen Facetten der Natur- und Tierwelt kennenlernen. Und die Schüler sollen auch selbst anpacken und einen eigenen Beitrag leisten, denn es ist auch eine große Müllsammelaktion geplant. Die Kinder sollen dadurch lernen, welche Folgen die Vermüllung der Landschaft hat.

Aufgrund der derzeitigen Pandemiesituation weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass das Ferienprojekt gegebenenfalls kurzfristig noch abgesagt werden muss. Man müsse dies von der weiteren Entwicklung bei den Infektionszahlen abhängig machen. Auf jeden Fall werde beim Ferienprogramm auf alle geltenden Beschränkungen sowie ein umfassendes Hygienekonzept geachtet. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an ferienhits@neustadt.eu oder telefonisch unter 06321/855-1624. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Jugendamtes Neustadt: www.nw4you.de.