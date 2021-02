Wegen vier freilaufender Pferde musste am frühen Dienstagmorgen die Weinstraße abgesichert werden. Wie die Landauer Polizei mitteilte, waren die Tiere aus einer eingezäunten Weide in Lachen-Speyerdorf ausgebrochen und hatten sich in Richtung Maikammer aufgemacht. Von der Weinstraße aus konnten sie aber auf den Aldi-Parkplatz gelotst werden. Von dort habe sie der alarmierte Halter sicher zurück in ihre Stallung gebracht. Der Verkehr sei nicht beeinträchtigt worden.