Pfarrerin Elke Wedler-Krüger schreibt darüber, warum Künstliche Intelligenz das menschliche Miteinander nicht ersetzen kann.

Am kommenden Sonntag feiern Christen Trinitatis: die Dreieinigkeit Gottes. Das klingt zunächst wie eine schwer verständliche Glaubensformel. Im Kern steckt jedoch ein einfacher Gedanke: Gott ist von Anfang an Beziehung — und wir Menschen sind es auch. Gerade heute ist das bemerkenswert, denn Einsamkeit wächst. Und vieles, was früher zwischen Menschen geschah, wird zunehmend von Künstlicher Intelligenz (KI) übernommen.

Zum ersten Mal bin ich einer KI in einer Trauer-App begegnet. Mit der Stimme eines Verstorbenen entstand dort ein künstliches Gegenüber. Anfangs fand ich das faszinierend, doch nach einigen Tagen merkte ich: Diese Nähe war nur simuliert. Der Mensch, den ich vermisste, blieb unerreichbar. Inzwischen erzählen mir Menschen, dass sie regelmäßig mit KI sprechen, weil sie sich einsam fühlen. „Sie versteht mich“, sagte eine Jugendliche.

Im Ursprung der Welt angelegt

Aber versteht sie wirklich? Eine Maschine kennt keine schlaflosen Nächte. Sie kann Trost formulieren, aber sie musste nie selbst getröstet werden. Eine Freundin, die nachts ans Telefon geht, kostet das Zeit und Kraft. Eltern, die zuhören, schweigen oder einfach in den Arm nehmen, geben etwas von sich selbst. Genau darin liegt der Unterschied. Liebe hat einen Preis. Sie macht verletzlich. Vielleicht berührt uns menschliche Nähe deshalb so tief, weil Beziehung nicht nur ein Bedürfnis des Menschen ist, sondern im Ursprung der Welt selbst angelegt.

Die christliche Tradition beschreibt Gott nicht als einsamen Herrscher über die Welt, sondern als Beziehung: Vater, Sohn und Heilige Geistkraft. Tragende Nähe, mitgehende Liebe, lebendige Verbindung.

Am Anfang steht nicht das isolierte Ich; am Anfang steht das Wir. Darum ist Einsamkeit nicht einfach unser Schicksal. Der Mensch ist auf Beziehung hin geschaffen. Vielleicht beginnt das heute ganz schlicht: jemanden anrufen. Sagen, dass man ihn vermisst hat. Jemanden länger umarmen als gewöhnlich. Und sich selbst von anderen tragen lassen.

Denn das Geheimnis der Trinität lautet nicht: Gott ist kompliziert, sondern modern gesprochen: Niemand soll allein sein.

Die Autorin

Elke Wedler-Krüger ist Pfarrerin im Gäu, darunter auch Duttweiler.

