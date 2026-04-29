Ein Stein wird zum Symbol für Zusammenhalt – und zeigt, wie aus kleinen Funden etwas Großes entstehen kann.

„Wenn wir jetzt losgehen, hat jeder von euch die Aufgabe, einen Stein aus dem Wald mitzubringen“ – so lautete der Auftrag an eine Konfirmandengruppe bei einer Nachtwanderung. Sehr schnell hatte jeder einen Stein in der Hand. Es war alles dabei: vom kleinen Kieselstein bis zum großen Sandsteinbrocken, der dann doch irgendwann ausgetauscht wurde, weil er auf Dauer zu schwer wurde. Der Stein wurde wie von selbst in der Hand gedreht und befühlt; mit der Zeit wärmte er sich in der Hand auf. „Und was machen wir mit den Steinen?“, kam bald die Frage. „Wartet ab. Befühlt ihn, lasst ihn in euren Händen warm werden.“

Wieder im Quartier angekommen, ließen wir die Steine erst mal bis zum nächsten Morgen liegen. Fast waren sie über Nacht schon wieder vergessen. Am Morgen sollten die Konfirmanden ihre Steine nochmals befühlen und sie den anderen vorstellen: Gibt es Ecken oder scharfe Kanten? Ist etwas abgebrochen? Wie fühlt es sich an, wenn man darüberstreicht? Wo ist der Stein glatt und geschmeidig geworden durch die Zeit? Spürst du den Abrieb? Ist das ein gutes Gefühl? Liegt der Stein schwer in der Hand oder leicht? Wie schnell wird er in der Hand warm? Gibt es an dem Stein etwas Besonderes?

Mit den Steinen etwas aufbauen

Es gab viel zu entdecken und zu erzählen. Und wir überlegten: Ist das mit unserem Leben vergleichbar? Und mit unserer Beziehung zu Gott? Im Gespräch mit den Konfirmanden wurde der Stein in der Hand zu einem persönlichen Lebensstein. Und wieder kam die Frage: „Und was machen wir mit den Steinen?“

Klar, man könnte sie auf andere werfen, andere verletzen oder etwas damit zerstören. Aber der Stein war inzwischen ja zu einem Lebensstein geworden. Liegt es da nicht viel näher, etwas aufzubauen? Dies war dann die Gemeinschaftsaufgabe: „Baut etwas mit euren Steinen! Die einzige Vorgabe ist: Jeder Stein soll seinen Platz in dem Ganzen finden.“

Jeder Stein hat seinen Platz

Auch hier waren die Konfirmanden unterschiedlich beteiligt: Manche hatten Ideen, andere legten schon mal los, es fiel auch mal etwas zusammen, andere halfen – aber alle brachten ihren Stein ein.

Ich habe diese Übung schon mit zwei verschiedenen Konfi-Gruppen gemacht und das Ergebnis war jedes Mal überwältigend: Eine Gruppe baute ein Haus, die andere die Umfassung für einen Brunnen. Wie genial! Welch ein Statement wurde da erbaut: Symbole für eine beschützte Heimat und für Leben.

Gott hat uns viel mehr als Steine gegeben. Er hat uns Worte gegeben, uns Ideen geschenkt und uns mit Fantasie begabt; ja, er hat uns das Leben und einen Körper geschenkt. Dazu hat er uns mit so vielen Gaben ausgestattet. Und uns seinen Geist gegeben, der die Kraft zum Leben verleiht. Der Geist Gottes gibt die Liebe, die wir brauchen, um auf Menschen und Welt zu achten. Und er gibt die Besonnenheit, erst mal zu beten und innezuhalten und erst dann zu handeln.

Wir haben die Wahl

Das alles können wir missbrauchen, um anderen wehzutun, um zu zerstören und Unfriede zu säen. Wir können es aber auch so nutzen, dass Leben und das Zusammenleben von Menschen gelingen kann. Alle sind unterschiedlich – aber alle finden ihren Platz.

In einer Welt und Gesellschaft, wo es Alltag zu werden scheint, dass Menschen diskriminiert, ausgegrenzt und fertiggemacht werden, wo Menschenverachtung und Krieg die Schlagzeilen bestimmen, haben mich das Haus und der Brunnen der Konfirmanden als Symbole sehr berührt. Und Sie? Wenn Sie das nächste Mal zum Spazieren im Wald sind: Suchen Sie sich doch auch mal Ihren Stein.

Der Autor

Oliver Jaehn ist Pfarrer der Protestantischen Paulusgemeinde Hambach.

