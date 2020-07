Es gibt Tage, die vergisst man sein ganzes Leben nicht. Dazu gehört für mich der 12. Juli 2016. Damals saß ich ab 6.30 Uhr in meiner früheren Pfarrei Schifferstadt, in einer ehemaligen Hausmeisterwohnung einer Schule bei einer jungen Familie. Es handelte sich um ein Ehepaar mit zwei Kindern, die ein und vier Jahre alt waren. Sie stammen aus Albanien, hatten bei uns Asyl beantragt – und sollten ab 7 Uhr abgeholt werden zur Abschiebung.

Große Hilfe für den Hausmeister

Ich hatte fast so etwas wie Freundschaft mit der Familie geschlossen. Sie wollten in Deutschland ein besseres Leben beginnen – und das gelang ihnen auch. Der Vater half dem Hausmeister der Schule, der ihn nur zu gerne weiter als Mitarbeiter gehabt hätte. Er war gelernter Gas- und Wasserinstallateur. Mit seinen Kenntnissen hätte er problemlos eine Stelle bei uns gefunden. Das ältere der beiden Kinder ging damals in die Kindertagesstätte.

Doch dann musste die Familie zurück in ein Land, in dem sie mit 200 Euro ihren Lebensunterhalt bestreiten muss – und das bei ähnlichen Preisen wie bei uns in Deutschland. Immer wieder schaute ich an die Haustür mit dem Milchglas, ob sich etwas regte, bis es so weit war. Dann klingelte ein Mann, um die Familie abzuholen. Sie ging, ohne Widerstand zu leisten. Mir tut es heute noch im Herzen weh, wenn ich an diese Situation denke. Und an Situation, die ich vor ein paar Wochen hier in Maikammer erlebte.

Arbeitserlaubnis entzogen bekommen

Ich saß etwa eineinhalb Stunden mit einem Flüchtling aus Pakistan zusammen. Seine Geschichte war bereits in dieser Zeitung beschrieben. Ich spürte sofort eine große Anspannung bei ihm. Er sollte zurück nach Pakistan. Die Arbeitserlaubnis war ihm entzogen worden, obwohl er von seinem Chef ein hervorragendes Zeugnis erhalten hatte. Er konnte gut deutsch sprechen und ist für mich und viele andere ein Beispiel gelungener Integration. Einen Personalausweis hatte er, aber keinen gültigen Reisepass. Nun sollte er abgeschoben werden.

Bei ihm geht es um mehr als bei der albanischen Familie. Es geht um Leben und Tod. Bei der Ausländerbehörde der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hatte man ihm gesagt, dass sie sich ausschließlich um die gesetzlichen Vorgaben zu kümmern hätten, nicht um das Menschliche. Für mich ist das schwer zu verstehen. Es geht um zu viel.

Es gibt Tage, die wird man wohl sein ganzes Leben nicht vergessen. Zumal, wenn es noch um Menschenleben geht.

